Житель американського штату Міссурі отримав тюремне ув’язнення терміном до 11 років після того, як скоїв пограбування з іграшковим пістолетом.



Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що це вже 14-й термін чоловіки. За останні 39 років 34 роки він був або в тюрмі, або на умовно-дострокове звільнення, або на випробувальному терміні. Його визнали винним у пограбуванні кредитної організації в Канзас-Сіті. Зловмисник забрав близько 4 тис. доларів, погрожуючи касиру пістолетом. Те, що пістолет був пластиковим, не пом’якшило проступку американця. 57-річний Стівен Маккрэри призал свою провину.

Інцидент стався ще у вересні 2016 року.