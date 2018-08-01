У Румунії зростає кількість спалахів африканської чуми свиней.



З початку 2018 року кількість спалахів африканської чуми свиней в Румунії досягла 440.

Такі дані оприлюднило Національне агентство ветеринарної санітарії та безпеки продовольства.

“В даний час вже у восьми повітах Румунії оголошено карантин”, – йдеться в повідомленні Агентства.

Як повідомив міністр сільського господарства Румунії Петра Даеа, для обговорення ситуації в уряді скликана екстрена зустріч за участю міністрів внутрішніх справ, оборони, транспорту, економіки, навколишнього середовища та водного господарства.

За словами міністра, “ситуація залишається досить складною, в боротьбі із запобігання поширення вірусу задіяно близько 12 тисяч чоловік”.

За статистичними даними, лише минулого тижня в домашніх господарствах одного з повітів знищено близько однієї тисячі інфікованих тварин.