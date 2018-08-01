Настав перший день серпня став для жителів РФ своєрідним кордоном: саме з нього почалося дію цілого ряду змін до російської дійсності.

Перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів

З 1 серпня ПФР перерахує пенсію всім росіянам пенсійного віку, за яких роботодавці сплачували страхові внески протягом 2017 року. Стеля підвищення — три пенсійних бали (235,74 рубля).

Сума надбавки буде розраховуватися для кожного окремо — в тому числі в залежності від розміру одержуваної працюючим пенсіонером зарплати.

Зміна часу на залізничних квитках

З 1 серпня «Російські залізниці» починають друкувати на квитках не московський час, як раніше, а місцевий (для відправлення і прибуття воно може бути різним).

Зміняться не тільки квитки, але також інформаційні табло на вокзалах і у вагонах.

Безкоштовні електрички для московських пенсіонерів

Літні москвичі з нетерпінням чекають настання серпня: мер міста Сергій Собянін напередодні виборів пообіцяв їм, що з цього часу проїзд у приміських електропоїздах стане безкоштовним.

Досі такою можливістю користувалися лише строго певні пільговики. Тепер же вона поширюється на широку категорію громадян, включаючи почесних донорів, багатодітних батьків, прийомних батьків сироти і т. д.

Підвищення мита за оформлення закордонного паспорта і водійських прав

Подорожчання обумовлене високою собівартістю оформлення документів нового типу, пояснюють влади. Воно набуде чинності з 3 серпня.

Досі оформити закордонний паспорт нового покоління дорослому росіянину коштувало 3500 рублів (або 2450 рублів зі знижкою при подачі заявки через сайт держпослуг), тепер — 5000 рублів. Дитячий біометричний паспорт подорожчав з 1500 рублів до 2500 рублів.

Водійське посвідчення нового зразка коштувало 2000 рублів, тепер — 3000 рублів.

Оформлення свідоцтва про реєстрацію автомобіля на пластиковій основі (у тому числі замість втраченого) подорожчало до 1500 рублів.

Проект ФНС «Прозорий бізнес»

З 1 серпня Федеральна податкова служба (ФПС) РФ запустила проект «Прозорий бізнес», покликаний захистити вітчизняних бізнесменів від фірм-«одноденок».

З цією метою дані, які досі складали податкову таємницю, будуть публікуватись у відкритому доступі (наприклад, недоїмки і борги по штрафах, порушення податкового законодавства тощо). Нововведення торкнеться малого та середнього бізнесу, уточнили в ФНС.

Нові можливості електронних віз для іноземців

З 19 серпня в РФ починає діяти закон, який дозволяє іноземним громадянам в’їжджати на територію країни по електронних візах через аеропорти Далекосхідного регіону.

Там по прибутті можна оформити звичайні одноразові ділові, туристичні та гуманітарні візи у формі електронного документа. Вони дають право на перебування в межах регіону, в який іноземець прилетів.

Передбачається, що новий закон укупі з продовженням «безвізового» дії паспортів вболівальника ЧС-2018 багаторазово збільшить турпотік з-за кордону в Росію.

Підвищення цін на міцний алкоголь

Воно належить 20 серпня, але вже пора готуватися: подорожчають горілка і коньяк, і інші міцні алкогольні напої. Підніметься і закупівельна, і роздрібна ціна.

За новими правилами півлітра горілки фортецею 37-40 градусів буде коштувати мінімум 205 рублів.