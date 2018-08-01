Згідно опитуванням “Левада-центру”, більше третини росіян готові взяти участь в протестах проти підвищення пенсійного віку. 71% респондентів хочуть скасування закону.

Вперше за останні майже 20 років ймовірність масових протестів в Росії знову перевищила 40-відсотковий поріг. Про це свідчать результати опитування, проведеного “Левада-центром” і опубліковані на його сайті у середу, 1 серпня. Так, 41 відсоток респондентів вважають “цілком можливим”, що в місці їх проживання пройдуть масові виступи проти падіння рівня життя, на захист власних прав.

У вересні 1998 року про це заявляли 48% опитаних. Після цього сплески протестних настроїв спостерігалися в березні 2006 року (37%) та лютому 2009 року (39%). Між тим, згідно з останнім опитуванням, брати участь у масових протестах готові менше третини респондентів, в той час як 66% опитаних заявили, що “швидше за все, немає”.

37% росіян готові протестувати проти пенсійної реформи

У той же час про намір взяти участь у масовому виступі проти підвищення пенсійного віку заявили 37% респондентів, однак більше половини опитаних, “швидше за все”, не готові до цього. При цьому 64% росіян вважають, що пенсійна реформа “скоріше негативно” або “різко негативно” вплине на життя їх сімей, і лише 6% оцінюють можливий вплив як позитивне. Майже чверть респондентів відповіли, що “ніяк не вплине”.

71% росіян заявили, що хотіли б скасування закону про підвищення пенсії, при цьому більше третини опитаних вважають, що президент РФ Володимир Путін в результаті підпише документ.

Держдума 19 липня схвалила в першому читанні проект пенсійної реформи. Планується, що до 2028 році чоловіки зможуть виходити на пенсію в 65 років, а жінки, починаючи з 2034 року, будуть йти на заслужений відпочинок у 63 роки.