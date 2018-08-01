У Центральноафриканській Республіці вбиті журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв, які знімали фільм про роботу “ПВК Вагнера”. За попередніми даними “Інтерфаксу”, знімальну групу вбили заради грабежу. Водій, який віз росіян, вижив.

Про це Reuters розповів мер центральноафриканского міста Сибю Анрі Дэпеле.

“Згідно з поясненнями водія, коли вони перебували в 23 кілометрах від Сибю … озброєні люди вийшли з-за кущів і відкрили вогонь по транспортному засобу. Троє журналістів загинули відразу ж”, — сказав Дэпеле.

Журналіста Орхана Джемаль, оператора Кирила Радченко і режисера Олександра Расторгуєва вбили, коли вони їхали на зустріч зі своїм помічником в Центральноафриканській республіці, розповіло джерело “Медіазони”, знайоме з ситуацією.

Вони везли з собою дорогу техніку, що могло стати причиною для пограбування. В ЦАР знімальну групу повинен був зустріти фіксер (консультант, який допомагає в організації зйомок).

Джерело агентства в поліції сказав, що в убитих знайшли квитки на рейси Москва-Касабланка та Касабланка-Бангі (столиця ЦАР).

Російську знімальну групу атакували близько опівночі в ніч з 30 на 31 липня. Стріляли влаштували їм засідку, сховавшись у кущах біля дороги, розповів агентству Reuters мер центральноафриканского міста Сибю Анрі Дэпеле.

При цьому Дэпеле каже, що вбиті двоє росіян і один українець.

Слідчий комітет почав перевірку після вбивства в ЦАРжурналиста Орхана Джемаль, оператора Кирила Радченко і режисера Олександра Расторгуєва. Про це повідомила офіційний представник МЗС Марія Захарова, передає РЕН ТВ.

“Я можу сказати, що в даний час підключився Слідчий комітет Російської Федерації”, — сказала Захарова.

Дружина Орхана Джемаль Ірина Гордієнко сказала The Bell, що впізнала по фотографії тіло чоловіка.

За словами Гордієнко, з нею зв’язалася офіційний представник МЗС Марія Захарова, яка пообіцяла допомогти якомога швидше отримати тіло чоловіка.

Раніше повідомлялося, що в Словаччині вбили журналіста-розслідувача разом з його дівчиною.

На думку глави словацької поліції Тібора Гашпар, найбільш вірогідним мотивом вбивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Кучака знали, зокрема, за його розслідувань щодо підозр у податковому шахрайстві. Головними героями його матеріалів виступали, перш за все, відомі бізнесмени, які, за даними розслідувань журналіста, мали зв’язки з правлячої в Словаччині соціал-демократичною партією і навіть організованими злочинними угрупованнями.