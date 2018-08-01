«Південно-Західна залізниця» має намір придбати п’ять автомобілів Toyota на 3,609 млн грн повідомляє ЦТС з посиланням на систему ProZorro.

Відповідно до тендерної документації, саму низьку ціну на три пікапа Toyota Hilux запропонувало ТОВ «Автосаміт на Столичному» — 2,42 млн грн без ПДВ. А два Toyota Camry ТОВ «Авто-Плаза» пропонувало за 1,23 млн грн без ПДВ.

У компанії підкреслили, що авто закуповують для працівників на перегонах. «Для робітників, які працюють на перегонах, регіональний філіал закуповує сучасні автомобілі Toyota. Такі машини замінять застарілі, придбані ще за радянських часів, які вже фактично не можуть виконувати свої функції. Щоб запобігти спроби використання автомобілів не за призначенням, їх обладнають GPS-маячками та датчиками палива. Таким чином можна буде подивитися, де в даний момент знаходиться машина», — зазначив в. о. директора ПЗЗ Роман Веприцький.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ПІВДЕННО-західна залізниця заплатила 108 млн грн фірмам, які не мали коштів для придбання чи виробництва товарів і послуг для залізниці.

Нещодавно на Центральному залізничному вокзалі столиці «Укрзалізниця» показала, чим годуватиме українців у нічних поїздах з 18 червня.