З-за технічного збою, який стався на першій лінії метро в Парижі, між станціями зупинилося 12 поїздів.



Пасажири були змушені вийти з вагонів і дійти по тунелю до найближчої станції. Інцидент стався ввечері у вівторок, повідомляє Franceinfo.

“Все почалося з поломки потягу в результаті “технічної проблеми” між станціями “Сен-Поль” і “Бастилія”. Всього дванадцять поїздів застрягли між двома станціями”, – повідомили в паризькому метрополітені.

Відзначається, що в деяких поїздах була відключена система кондиціонування, що призвело до задухи. Тому пасажири вирішили залишити поїзда і йти пішки до найближчої станції, незважаючи на те, що перші півгодини після зупинки машиністи закликали всіх залишатися на своїх місцях і обіцяли швидке відновлення руху.

Метрополітен Парижа повідомляє, що застрягли в потягах перебувало кілька сотень пасажирів.

Пасажири викладали відео в соцмережі, телефонували на гарячу лінію метрополітену. Деякі з потерпілих скаржилися на відсутність чітких інструкцій з боку машиністів та рятувальників, в той же час, інші вказували на організованість процесу евакуації.

Сьогодні паризький метрополітен опублікував кілька повідомлень в Twitter з вибаченнями перед пасажирами і запевненням, що всі недоліки усунені.

“Приносимо вибачення пасажирам, які зіткнулися з важкими умовами очікування і евакуації, пов’язаними з цим інцидентом. Вся компанія була мобілізована, щоб впоратися з цим винятковою подією і безпечно відновити рух сьогодні вранці в 5:30… Нашим працівникам довелося пройти практично всю лінію, щоб переконатися, що в тунелі нема пасажирів”, – зазначено в повідомленні.