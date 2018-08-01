Про альтернативи підвищенню пенсійного віку в Росії і про те, чим воно загрожує, в інтерв’ю DW розповів голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов.

У суботу, 28 липня, по всій Росії пройшли мітинги проти підвищення пенсійного віку. Законопроект, що передбачає відповідні зміни в пенсійній системі, був прийнятий Держдумою РФ у першому читанні 19 липня і викликав розкол серед депутатів (за ухвалення проголосували 327 парламентаріїв, проти – 102, один утримався).

У числі не підтримали законодавчу ініціативу виявилася фракція КПРФ. Її лідер Геннадій Зюганов в інтерв’ю DW розповів про своє бачення того, що відбувається.

DW: Ви висловлюєтеся проти підвищення пенсійного віку в Росії. Але, як стверджують автори законопроекту, це необхідно, оскільки тривалість життя росіян зростає. Для вас це не аргумент?

Геннадій Зюганов: За останні 25 років чисельність населення в Росії скоротилася на 9 мільйонів осіб. За цей час кількість громадян США зросла на 77 мільйонів, французів – на 10 мільйонів, англійців – на 9 мільйонів. Потрібно думати про здатність країни відновлювати населення. Підвищення пенсійного віку лише погіршить демографічну ситуацію в Росії.

Якщо говорити про тривалості життя росіян, то в середньому вона становить 71 рік. Чоловіки у багатьох регіонах за середніми показниками не доживають і до 60. Тобто, підвищуючи вік виходу на пенсію до 65 років, ви повинні почати виплачувати її чоловікам, коли вони вже будуть лежати в труні. Це не тільки нечесно, але і підло.

– Коли, на вашу думку, можна буде почати розмову про підвищення пенсійного віку?

– Ми виходили з законопроектом про “заморожування” цього обговорення до 2030 року, але вони (“Єдина Росія”. – Ред.) навіть розглядати його не захотіли. Ось коли вийдемо на середню тривалість життя до 80 років, тоді і можна буде піднімати питання про підвищення пенсійного віку.

– В такому разі яку альтернативу ви пропонуєте сьогодні?

– Альтернатива проста і очевидна. Потрібно приймати низку рішень, пов’язаних з якісно нової фінансово-економічної та податковою політикою. Росія – єдина країна, в якій олігархи платять 13 відсотків прибуткового податку разом з медсестрами. Іншими словами, потрібна прогресивна шкала оподаткування. Тільки одне це дозволить вирішити проблему з пенсіями на найближчі п’ять років.

Майже всі ресурси належать в Росії декільком кланам, які не хочуть тримати гроші в російських банках. Треба і тут навести елементарний порядок. Нецільове витрачання бюджетних коштів у нас оцінюється в 2 трильйони рублів. Це гігантські ресурси. І в цих умовах Держдума не приймає навіть 20-ту статтю Конвенції ООН, яка передбачає контроль над витратами чиновників.

Велика брехня полягає в тому, що у нас немає грошей. У Росії обсяг золотовалютних резервів становить 27 трильйонів рублів, на рахунках в банках лежать без руху 28 трильйонів. “Єдина Росія” погодилася з виділенням додатково за останні три роки ще 4 трильйонів. Було обіцяно, що вони будуть спрямовані на інвестиції. Ми перевірили – вкладено менше 5 відсотків, решта пішла в офшори і по кишенях.

– Чи Будете ви особисто 28 липня присутні на мітингу?

– Так, буду.

– Багато опозиційні сили висловлюються проти законопроекту. Ви готові виступати з ними, що називається, єдиним фронтом?

– У нас на обговоренні в протестному штабі було 53 організації, в тому числі різні профспілки – жіночі, студентські, ветеранські, військово-патріотичні, письменницькі і так далі. Всі, хто захоче, будуть брати участь, і ми всіх запрошуємо.

– Ваша партія звернулася днями в Центрвиборчком з приводу можливості проведення всеросійського референдуму про підвищення в країні пенсійного віку. Чи є вже якась реакція Цвк?

– Ми дійсно створили в Москві робочу групу, здали документи. Думаю, в найближчі два-три дні нам відповідь. Але очевидно, що розголос нікому не потрібна. Цей закон взагалі хотіли пропхати під шум трибун (уряд схвалив законопроект 14 червня, в день старту ЧС-2018 в Росії. – Ред.). Але це неприйнятно.

– В ході першого читання законопроекту в Держдумі ви нагадали його авторам про Лютневої революції 1917 року. Ви вбачаєте аналогію з тим, що відбувається сьогодні і вважаєте, що обурення людей може призвести до наслідків такого масштабу?

– Ті, хто вносить такі закони, дійсно погано знають свою історію. Ще в січні 1917 року ні одна газета – а я спеціально вивчав підшивки – не писала про що насувається революції. А між тим почалося потім все відразу з бунту голодних жінок. У підсумку тисячолітня монархія впала за десять днів.

Зараз створюється та ж сама ситуація. Вперше в Держдуму вноситься закон, проти якого виступає левова частка виборців мої – все, а у єдиноросів – 90 відсотків. І адже все одно протягують цей закон. Задумалися б на всяк випадок.

– Як ви вважаєте, президент підпише цей закон?

– Думаю, що в нинішньому вигляді – ні. Реформа йде в розріз з необхідністю підтримувати стабільність. Смута в країні – це дуже погано.

– 26 липня стало відомо про те, що депутат Сергій Железняк залишає посаду заступника секретаря Генради “Єдиної Росії”. Як ви оцінюєте це його рішення і очікуєте, що його наслідує хтось ще?

– Я бачу, що єдинороси, особливо одномандатники, самі все незадоволені. Їм соромно перед своїми виборцями. Люди кажуть: ми тебе обирали, ми – проти підвищення пенсійного віку. – Ред.). Останні вибори взагалі показали, що зараз вже майже ніхто не хоче йти під вивіскою “Єдиної Росії”. Це симптом.

– Чи вважаєте ви, що запропонований законопроект завдає удару і по іміджу уряду Дмитра Медведєва? Чи можливі, на ваш погляд, якісь перестановки в Кабміні?

– Ми не голосували за Медведєва і його команду. Пропонували сформувати уряд народної довіри. Це питання з кожним днем стає все актуальнішою. На місці Путіна після обрання я проводив би принципово іншу політику. Щоб виходити на світові темпи економічного розвитку, потрібно акумулювати кошти, забезпечити згуртованість населення, а це вимагає зовсім іншого підходу.