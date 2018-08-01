В Україні економічно обґрунтована вартість електроенергію вже вище 2,6 грн за кВт*год (на даний момент при споживанні менше 100 кВт*год – 0,9 грн, від 100 кВт*год – 1,68 грн). В цьому році тариф не переглядатимуть, подорожчання очікується в липні 2019 року.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг. Так, чинний тариф на електроенергію фактично покриває лише половину реальних витрат. Щоб компенсувати різницю, чиновники завищують тарифи на “ток” для промисловості. В цьому році підвищувати вартість електроенергії не будуть, а економічно обгрунтована ціна зрівняється з фактичною у липні 2019 року

Так, на даний момент в комісії не планують переглядати тарифи до зазначеної дати. Однак при цьому чиновники припускають: цілком можливо, що подорожчання відбудеться в наступному році, але раніше липня – для згладжування зростання. Як відомо, рівно через рік в Україні запуститься ринок електроенергії. Тому тарифи будуть визначатися ринковими умовами і стануть економічно обґрунтованими.

При цьому через якийсь час ціни можуть знизитися в результаті конкуренції.