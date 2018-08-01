В Іспанії почнуть пошуки документів, що підтверджують право власності народного депутата Сергія Мартиняка на нерухомість, яку він не вказав у декларації. Про це йдеться в постанови Солом’янського районного суду, інформує «Цензор.НЕМАЄ».

Пошуки будуть проводитись за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України.

Так, після аналізу декларації Мартиняка за 2015-2017 роки слідчі виявили факти, які можуть свідчити про декларування недостовірної інформації. «Якщо слідчі доведуть провину Мартиняка, йому по закону загрожує штраф, громадські роботи або позбавлення волі на два роки», – зазначає ЗМІ.

Також йде перевірка інформації про наявність з 2015-2016 роках у Мартиняка об’єктів нерухомості в Іспанії.

Крім іншого, зараз слідчі перевіряють інформацію про те, що депутат в 2015-16 роках мав у власності декілька об’єктів нерухомості в Іспанії.

Раніше SKELET-info повідомляв, що діти нового голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 41-річного Олександра Куця володіють елітною нерухомістю.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють дані про отримання донькою командувача Нацгвардії України Юрія Аллерова джипа і квартири.

SKELET-info

Іспанці шукають у себе нерухомість нардепа Мартиняка оновлено: Серпень 1, 2018 автором: Redactor