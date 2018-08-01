Журналіст минулого тижня відправився на редакційне завдання у Нижній Новгород, де й пропав.



У Нижньому Новгороді знайшли мертвим журналіста видання Аргументи і факти Сергія Грачова, який поїхав в місто з редакційним завданням і пропав. Про це в середу, 1 серпня, на своїй сторінці в Facebook повідомив редактор видання Володимир Шушкин.

“Найгірше тепер офіційно підтверджено. Ще вчора нижегородські пошуковики повідомили про те, що Сергій знайдений мертвим… Тепер поліція офіційно підтвердила, що знайдений загиблий – саме наш колега Сергій Грачов, він пізнаний”, – написав Шушкин.

Разом з тим, він зазначив, що на даний момент точної інформації про причини смерті журналіста він не має.

“Як все це сталося і що саме сталося, ми поки точно не знаємо. Інформація весь цей час була дуже різна, але в такій ситуації ми не могли озвучувати багато речей, більшість з яких і не підтвердилося”, – підсумував редактор сайту видання.

Аргументи і факти минулого тижня повідомляли, що 38-річний Грачов зник і останній раз його бачили в готелі в Нижньому Новгороді 21 липня.

У липні правозахисники повідомляли, що з початку року в світі загинули 66 журналістів. Це на третину більше, ніж за той же період минулого року.