Знімальну групу, збирала в Центральноафриканській Республіці матеріал для документального фільму про діяльність так званої приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, перед вбивством захопили приблизно 10 осіб. Вони говорили на арабською мовою, повідомляє Associated Press з посиланням на чиновника міста Сибю (Сибут) Марселіна Йойо.

Він розповів, що журналісти виїхали з міста близько 7 вечора за місцевим часом. На них напали в 23 кілометрах від Сибю.

«Сили безпеки радили їм не їхати, бо вже було темно. Їх захопили близько 10 осіб. Вони були в тюрбані і говорили тільки по-арабськи», — зазначив Йойо.

Вони знімали фільм про російських найманців

Раніше мер Сибю Анрі Дэпеле заявив, що в результаті нападу на знімальну групу вижив водій, який віз документалістів до місця призначення. Він повідомив місцевій владі, що близько опівночі на 31 липня їх обстріляли з кущів в 23 кілометрах від міста Сибю.

Про вбивство журналістів стало відомо 31 липня. У МЗС Россииподтвердили, що убитими виявилися Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв і Орхан Джемаль. У міністерстві також розповіли, що російське посольство в ЦАР не було проінформовано про перебування журналістів на території країни.

У червні французькі ЗМІ повідомили, що російські найманці знаходяться в ЦАР і допомагають охороняти президента країни Фостен-Арканжа Туадеру.

Про те, що Росія чинить африканській республіці безвозмедную військово-технічну допомогу, в березні поточного року повідомив російський МЗС. За інформацією відомства, в ЦАР були відряджені п’ять військових і 170 громадських інструкторів для підготовки військовослужбовців.