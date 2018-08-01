Великобританія офіційно закрила своє консульство в російському Санкт-Петербурзі.



Про це в середу, 1 серпня, повідомила прес-служба посольства у своєму Facebook.

Як повідомляється, напередодні, 31 серпня, в присутності виконуючого обов’язки генерального консула Великобританії в Санкт-Петербурзі Елізабет Уебб, першого генерального консула Великобританії в Санкт-Петербурзі Барбари Хей та інших представників посольства був спущений прапор Великобританії.

«Генеральне консульство Великобританії в Санкт-Петербурзі офіційно закрито – це міра, яка, на жаль, була застосована відносно нас урядом Росії після інциденту в Солсбері», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня у Великобританії в місті Солсбері був отруєний екс-полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль.

У середу, 7 березня, до розслідування справи про отруєння Скрипаля приступив контртеррористический відділ Скотленд-Ярду. Отруєння екс-полковника ГРУ розглядається як спроба вбивства, пов’язана з Росією. У четвер, 8 березня, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія впали в кому.

У середу, 12 квітня, міжнародні спостерігачі підтвердили висновки Сполученого Королівства, що стосуються ідентичності токсичного хімікату, використаного при замаху на вбивство Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, а також в результаті госпіталізації британського поліцейського. Це був військовий різновид нервово-паралітичної речовини «Новачок».