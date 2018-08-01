Одна з організаторів мітингу проти реновації, муніципальний депутат Москви Юлія Галямина розповіла DW, що відбувається з програмою рік тому, і чому реновація не покращить життя москвичів.

Офіційний старт програми уряду Москви по знесенню малоповерхового житлового фонду і розселення жителів був даний 1 серпня 2017 року. Так звана реновація спровокувала масові акції протесту і стала однією з головних політичних подій минулого року.

Під тиском москвичів владі довелося змінити закон і відмовитися від планів по розселенню декількох тисяч будинків. На думку деяких експертів, саме це і стало одним з головних результатів реновації.

Основна хвиля переселень почнеться лише через кілька років, тому поки рано говорити про якість житла. Проте вже зрозуміло, що реновація не покращить життя москвичів, заявила в інтерв’ю DW одна з організаторів мітингу проти реновації в травні 2017 року, муніципальний депутат району Тимирязевский Юлія Галямина. На її думку, основним одержувачу вигоди від реновації – стройкомплексу Москви – вдалося “продавити” вигідні для себе, а не для москвичів, постанови.

DW: Які головні підсумки реновації через рік після запуску програми?

Юлія Галямина: Підтвердилися найгірші побоювання, що ця програма розрахована не на москвичів, а на стройкомплекс Москви, яким було необхідно якось легалізувати точкову забудову та отримати нові землі під будівництво. Ці цілі стали вирішувати за рахунок держпрограми, яка скасовує всі публічні слухання.

Тобто, завдяки реновації тепер можна побудувати що завгодно і де завгодно. Добре поки, що не можна знести що завгодно, це вдалося рік тому “відбити”. Люди можуть відмовитися від програми, якщо хоча б одна третина власників квартир проти. Але з точковою забудовою боротися вже практично неможливо. З-за реновації у громадян не залишилося жодних механізмів впливу на прийняття рішень.

– Чи можна вважати одним з підсумків реновації зростання політичної активності москвичів, зародження громадського руху?

– Дійсно, тоді був сплеск громадянської активності, і багато людей, які не займалися громадською діяльністю, прийшли до неї. З’явилося багато людей, які стали займатися своїми будинками, з’явилося багато людей, які стали оформляти землю під своїми будинками, в основному, власники квартир у п’ятиповерхівках. З’явилося багато людей, які пішли в муніципальні депутати і, звичайно, перемога цих незалежних муніципальних депутатів багато в чому обумовлена ось цією хвилею обурення, яка була в Москві.

Але я б не сказала, що виникло якесь постійне громадський рух. І все ж кілька проектів на цій хвилі все-таки стали розвиватися. Наприклад, наш Штаб захисту москвичів, який розповідає, як боротися за свої житлові та земельні права. Прийшло багато людей і зараз є ідея створити правозахисний юридичний центр, який би допомагав саме в цих питаннях простим москвичам.

– Як ви вважаєте, московська влада прислухалися до москвичам? Адже останнім вдалося змінити закон і відстояти будинки, мешканці яких були проти реновації?

– Не можна сказати, що вони прислухалися, вони були змушені щось міняти, тому що москвичі були дуже незадоволені. Їм вдалося розбудити досить пасивне суспільство, що склалося в Москві. Так, на якісь поступки вони пішли, але сама суть закону, який порушує право на приватну власність, не змінилася.

Крім того, ми бачимо зараз поступовий відхід назад, коли виникають якісь доповнення до закону у вигляді постанов уряду Москви, які проводяться вже зовсім без жодного обговорення. І досягнення, які були у боротьбі з реновацією, вони намагаються нівелювати.

Сумна доля людей, які “увійшли” в реновацію. Їм пообіцяли, що їх нові будинки будуть в тому ж районі, квартири будуть рівноцінної площі. Я впевнена, що в підсумку неминуче будуть давати квартири в інших районах. На жаль, люди цього не розуміють. Але ми намагаємося пояснювати і випускаємо для цього газету про реновації.

– Що стосується історичної спадщини, вдалося зберегти історичні будинки?

– Щось вдалося, щось ні. Є, наприклад, історичні будинки на Русаковской вулиці у стилі конструктивізму, які все одно будуть зносити, там буде точкова забудова. Якість життя людей неминуче знижуватиметься, а історичний вигляд міста – змінюватися.

– Хто, по-вашому, головний одержувач вигоди від реновації?

– Стройкомплекс Москви, яким керує Марат Хуснуллін. Він вже був неодноразово помічений в різних корупційних схемах. Зокрема, всі знають історію про будинок у парку Дубки, коли його родич увійшов до ради директорів компанії, яка вирішила будувати там будинок, отримав дозвіл на будівництво і продав свою частку за 240 мільйонів рублів. Це така схема, яка дозволяє, використовуючи свої особисті і сімейні зв’язки, отримати незаконний дозвіл на будівництво, і після цього отримати гроші за це рішення.

Таких історій багато, а стройкомплекс Москви це зараз, мабуть, найбільш впливовий гравець в управлінні столицею. Я навіть особисто впевнена, що Собянін нічого з цим не може зробити. Тому що там крутяться такі величезні гроші і такі люди зацікавлені в цьому всьому, що ніякі політичні аргументи в даному випадку не спрацьовують.