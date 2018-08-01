Військова прокуратура Центрального регіону затримала за хабар у 3400 доларів США старшого інспектора Київської митниці. Про це ЗМІ дізналися з повідомлення прес-служби військової прокуратури Цетрального регіону.

31 серпня військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону безпосередньо після одержання останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США затримано старший державний інспектор відділу митного оформлення № 5 митного поста «Київ – Аеропорт» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.

Затримання відбулося разом зі слідчими Головного управління Нацполиции в Київській області при оперативному супроводі Головного управління БКОП СБУ в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Правоохоронцями встановлено, що вказана посадова особа в липні 2018 року вимагала і отримала чотирма частинами від двох громадянок України неправомірну вигоду у розмірі 3400 доларів США за безперешкодне переміщення товарів у міжнародному пункті пропуску «Київ-Аеропорт» та нестворення штучних перешкод.

Отримання чиновником зазначених сум задокументовано під ЧС проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

В даний час затриманому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання стосовно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та про відсторонення від займаної посади.