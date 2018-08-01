З 2 по 7 липня в Пекіні перебувала з робочим візитом делегація Києва для обміну досвідом у культурній сфері та проведення ряду зустрічей з відповідними профільними представниками міста. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на відповідний відповідь від Київської міської державної адміністрації.

Відрядження обійшлася міському бюджету в 502 тисячі гривень. Згідно з документом, делегація ознайомилася з досвідом Китаю в організації виставок, культурних заходів і парків і методами запобігання корупції у сфері культури.

Столицю Китаю відвідали депутати:

— заступник голови постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир Яловий;

— голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Олександр Березников;

— голова постійної комісії з питань власності Леонід Антоненко;

— голова постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції Олег Бондарчук.

Також в Пекін за державний рахунок злітали перший заступник директора департаменту – начальник управління мистецтв та культурно-освітніх установ департаменту культури КМДА Сергій Анжияк та головний спеціаліст відділу перспективного розвитку та координації проектів управління міжнародних зв’язків КМДА Ганна Білокінь.

«У ході візиту делегація відвідала Столичний музей, Парк чорного бамбука (паркове господарство м. Пекін), Літній палац імператора, Артзону (зону Мистецтв) 798 і Будинок народних зборів.

Крім цього, представники відвідали офіси китайських компаній China Railway International Group, China Road and Bridge Corporation і Huawei для проведення переговорів щодо спільної реалізації інфраструктурних проектів», – зазначили в КМДА.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що державні чиновники час від часу декларують розкішні автомобілі Lexus, Jaguar, Land Rover, Tesla, декларуючи в документах набагато меншу їх вартість — іноді 48-50 тисяч гривень.

Крім того чиновники не гребують вдаватися до тіньових схем при покупці елітних автомобілів і мотоциклів. Так, зараз працюють декілька таких схем, які дозволяють ухилятися від сплати податків при придбанні дорогих авто.

Нагадаємо, згідно з електронними деклараціями за минулий рік, найбільш багатими народними депутатами є Ігор Котвицький («Народний фронт»), Віталій Хомутинник(«Відродження») і В’ячеслав Богуслаєв («Воля народу»).

А раніше ЗМІ назвали Топ-5 акціонерів Верховної Ради.