Корона короля виготовлена із золота і прикрашена золотом і діамантами.

Шведська поліція почала розслідування викрадення корон, які належали королю Карлу IX і королеві Христині, з собору, який знаходиться в місті Стренгес, повідомляє The Local. Відзначається, що пограбування було скоєно вдень 31 липня двома чоловіками, які потім зникли на моторному човні по озеру Меларен.

Як заявив представник поліції Швеції Томас Агневик, поліція стежить за всіма напрямами, в яких могли сховатися грабіжники. Корона була частиною похоронних регалій Карла ІХ, який був похований в соборі в 1611 році. Була також викрадена корона королеви Христини, яка померла в 1625 році.

Корона короля виготовлена із золота і прикрашена сріблом та діамантами, корона королеви також виконана із золота. Обидві корони представляють надзвичайну цінність.

Раніше з дому в британському місті Тетфорд викрали рідкісне видання книги Джоан Роулінг “Гаррі Поттер і філософський камінь”, вартість якого оцінюється в 40 тисяч фунтів стерлінгів.