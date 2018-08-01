СРСР був за багатьма показниками країною унікальною. І нічого цього соромитися. Інший раз унікальні характеристики СРСР були настільки унікальні, що просто острах брала. Наприклад, у всьому світі в будь-якій нормальній країні виставки товарів завжди носили і носять тільки одне призначення – продаж цих товарів, причому продаж як можна в більшій кількості. Зовсім не те було в СРСР. В СРСР будь-яка виставка товарів була схожа виставки творів мистецтва. На таку виставку радянський чоловік приходив, милувався, цокав язиком і йшов. Бо знав, що йому просто показують твір мистецтва, але ніяк не товар для продажу. А якщо який-небудь зовсім дурний радянська людина задав питання: «А можна мені зараз купити ось цю красиву каструлю або ось цей чудовий магнітофон? Скільки коштує? Куди йти оплатити і де отримати товар?», то навколишні відвідувачі виставки покрутили б пальцем біля скроні. У самому справі, тільки зовсім дурний радянська людина на радянській виставці товарів народного споживання міг поставити таке запитання.

Виставки, однак, проходили не у всіх містах. У Москві була хоча б ВДНГ. А як бути, наприклад, жителям Кінешмі або Томська? Ось для них випускався в СРСР спеціальний щомісячний журнал, який так і називався «Нові товари». В 60-е і 70-е він коштував 30 копійок, а в 80-ті – 50 копійок, а видано накладом близько 300 тис. примірників. Тобто, звичайно, не журнал «Наука и жизнь», що видавався тиражами в 3 млн. примірників.

Призначення радянського журналу «Нові товари» було точно таким же, як і у радянських виставок – просто показати, що де-то в СРСР почав вироблятися якийсь новий товар. При цьому журнал «Нові товари» навіть близько не схожий на західні каталоги товарів побутового призначення. По-перше, обсяг цього журналу був просто сміхотворним – всього три десятки сторінок. Тобто це був такий тонюсінька журнальчик, який був швидше схожий на проспект з виставки якоїсь фірми. Тоді як західні каталоги були товстими – по кілька сотень сторінок у кожному. При цьому на кожній сторінці західних каталог розміщувалося відразу по кілька десятків товарів, тобто весь каталог в цілому містив опис десятків тисяч товарів, згрупованих за різними класами. Радянські журнал «Нові товари» часом для одного товару відводив пару сторінок, тобто в журналі в цілому містилося опис від сили пари десятків нових товарів. Однак це було не головне відмінність.

Головне, по-друге, відмінність була в тому, що західні каталоги товарів призначалися для того, щоб людина вибрала по каталогу вподобаної йому товарів і тут же замовив його, тобто – купив. Радянський же журнал «Нові товари» нічим таким радянським людям допомогти не міг і не збирався. У журналі звичайно часто наводилася ціна на наведений товар. Однак де купити такий товар дізнатися було категорично неможливо. І це не випадково. Справа в тому, що в цьому журналі збожеволіли фотографії і опису якихось нових товарів, які тільки-тільки почали випускатися. Звичайно, всі вони були клонами якихось застарілих західних товарів, але для СРСР свого часу виглядали як правило сучасно. Але ось наситити ринок цими новими товарами радянські підприємства не могли іноді й десятиліттями. Тобто товар начебто почав вироблятися, але спершу потрапляє тільки на виставки, на сторінки журналу «Нові товари» і в якості нагороди передовикам виробництва, потім для Москви і Ленінграда і т. д. А до магазину в якому-небудь Барнаулі такий товар добереться тільки років через п’ять, та й то в дуже обмеженій кількості. Так що по суті, радянський журнал «Нові товари» можна було з успіхом називати «Невеселі картинки». Тобто читач бачив, що якусь цікаву річ десь виробляють, але чудово розуміє, що купити її він все одно не зможе. Облизнется читач журналу, засумує, але все ж подумає: «Нехай я купити не можу, але раз почали випускати, значить хоча б десь хтось таку чудову штуку вже має, а значить коли-небудь, може бути, і до мене черга дійде». Такі от радянські реальності.

А до чого це я згадав про радянський журнал «Нові товари»? А до того, що нещодавно публікував пост «Пара слів про радянському зруйнованому господарстві», який викликав шквал обурення з боку громадян, особливо стурбованих іміджем СРСР. Дивно звичайно, СРСР вже майже 30 років, як згнив і розсипався на порох, а якісь громадяни досі не можуть спокійно спати, коли хтось починає досліджувати СРСР як взагалі досліджують будь-історичний артефакт. Ні, стурбовані громадяни проти всяких досліджень. Вони тільки за славослов’я, причому на музику їх твори. Але це неправильний підхід. Правильний історичний підхід – це точні факти. Ось, власне, як і з цим журналом. Був такий журнал, і картинки в ньому друкувалися кольорові. І тепер на основі цих картинок стурбовані співають «ось які чудові радянські товари мали радянські люди». А я їм на це заперечую: факти свідчать, що картинки товарів були, а от самих товарів радянські громадяни не мали. Бо, ви не забувайте, що СРСР був дуже унікальною країною. У тому числі і ось по такому параметру – в СРСР громадянам розповідали про те, що хтось десь випускає якийсь хороший товар, замість того, щоб просто заповнити магазини цим товаром і дозволити радянських гражднам не картинки дивитися, а придбати собі цей товар. Унікальна країна! І не сперечайтеся!

Ну а тепер – слайди. Пропоную просто подивитися на картинки японської мікроелектроніки з каталогу 1973 року продукції компанії SONY і картинки радянської побутової електроніки, взяті з радянського журналу «Нові товари» за лютий 1972 року. Тобто приблизно одночасні товари. До речі, деякі товари, що представлені в каталозі SONY, випущені в кінці 60-х років, так що не можна сказати, що це каталог виключно нових товарів. Але все ж, але все ж. Подивитися буде цікаво. Картинки японського каталогу клікабельні.

А це всякі додаткові прибамбаси.

Якби в СРСР в 1973 році у вільному продажу було все це електронне різноманітність! Що було б тоді? Тоді, напевно, СРСР був би не СРСР. Але оскільки СРСР був СРСР, то нічого подібного на початку 70-х в радянський продажу не було. Більш того, і до початку 80-х радянські клони цих виробів – а клони деяких виробів в СРСР все ж стали випускати – було купити дуже нелегко. У тому сенсі, що навіть в магазинах Москви подібні товари не лежали у вільному продажу. Що вже там говорити про магазини який-небудь Астрахані.

Ну гаразд, а тепер просто для цивілізаційного порівняння картинки з радянського журналу «Нові товари» за лютий 1972 року (обкладинка якого представлена на головній картинці).

Я не буду наводити всі сторінки цього журналу, оскільки здебільшого там демонструють якісь кавники. Це, звичайно, не зовсім, з чим варто порівнювати магнітофони та магнітоли фірми SONY. Так що давайте подивимося на щось, хоч трохи ближче до того, що продавала SONY.

Чорно-білий телевізор «Таурас-204». Вага 32 кг Ціна на всякий випадок не вказана. Вірна ознака (для СРСР), що поки випущена тільки перша пробна партія. Але заявлено, що в 1972 році планується випустити 200 тис. штук. Здається, що багато, але для СРСР з його 260 мільйонним населенням – крапля в морі.

Ще один ч/б телевізор «Горизонт-102». Вага 52 кг. Ціни теж немає. Чого не повинен дивуватися той, хто уважно прочитав попередній. На момент публікації в цьому номері «Нових товарів» «Горизонт-102» ще ніде не продавався. Але планувалося, що в 1972 році повинні були випустити 180 тис. телевізорів. Друга крапля в безмежному радянському морі потреб громадян.

Річ вельми специфічна. Виявляється «Танаїс» – це катушечный диктофон. Вага – 4,5 кг Піди потаскай такий. Ціни теж немає. Втім, вона і не потрібна – це не для громадян, а для радіостанцій і т. п. Чесно кажучи, мене це диктофон повергнув в задуму. Тому що зазвичай все, що випускалося в СРСР, було злизано з якої-небудь старої західної моделі. Але я нічого подібного не знайшов. Може не дуже наполегливо шукав. Втім, можливо він злизаний з якогось іноземного телефонного автоотвечтика. І ще мене дуже зацікавила ця дивна приблуда, що нагадує комп’ютерну мишу. Так що на місці ревнителів честі радянського первородства електронік, можна б взяти картинку цього «Танаїсу», і засунути на який-небудь демотиватор з підписом: «Перший персональний комп’ютер був винайдений в СРСР!» А що, якісь ідіоти навіть повелися б на це. Стовідсотково. Але йдемо двалее.

Портативний транзисторний радіоприймач «Вега-402». Це, до речі, мабуть один з тих, про які з запалом доводили мені радянські патріоти «в СРСР було повного портативних транзисторних радіоприймачів!». Та я і не сперечався. Я просто казав, що Шпеєр мав портативний транзистор Sony ще в 1962 році, а в СРСР промисловість більш або менш наситила цими продуктами населення лише кілька п’ятирічок. Що ми і бачимо навіч – в 1972 році, коли японці вже щосили торгую касетними магнітофонами і магнітолами, в СРСР портативний транзисторний радіоприймач подають, як якийсь нечувано новий товар. До речі, «Вега-402» – це досить дерьмово приймач 4-го класу, у нього не було навіть прийому в зоні КВ. Але все одно в 1972 році Бердський радіозавод порадував радянських споживачів випуском 500 тис. цих убогих (для 1972 року) приймачів. А журнал «Нові товари» про нього написав – адже про що-то ж треба було писати?

Іонатори. Це звичайно навіть близько не хайтек. Це, в принципі, дуже давнє пристрій, предназанченное для дезінфекції води для пиття. Але можете уявити собі, що це було таке – радянське техно, якщо в журналі «Нові товари» порахували потрібним описувати навіть таку банальщину, як іонатори.

Ну і в фіналі.

Мікрофони. Про них взагалі нічого не сказано. Ні назв, нічого. Просто красиві картинки. До речі, а взагалі радянські мікрофони?

UPD: Як з’ясував читач rsx11m, на сторінці представлені зовсім не радянські мікрофони, принаймні один з тих, що надрукований – це мікрофон Grundig GDSM 331. Ось він:

Спритно радянські редактора працювали. Начебто немає підпису, що, мовляв, це радянські мікрофони. Проте, оскільки весь журнал присвячений радянським товарів, то що міг подумати недосвідчена радянський читач? Тільки те, що і ці мікрофони – радянського виробництва. Ось вам наочний урок, як працювали «найчесніші в світі» радянські ЗМІ.

Ось, власне, і все, що потрібно знати про радянської технічної відсталості у сфері побутової радіоелектроніки. Просто ось покласти поруч два одночасних переліку нових товарів – японський і радянський, і одразу стає зрозумілим анекдот. В якому японці якось приїхали на екскурсію і їх почали водити по заводам. Японці дивилися, цокали мовами. Під кінець екскурсовод не без гордості запитав: «Ну як вам наше передове виробництво?» На що японці ввічливо відповіли: «Ми думали, ви відстали від нас років на 20 або 30. А ви, виявляється, відстали від нас назавжди».

Товариші! Одну хвилиночку! З усією відповідальністю повинен заявити, що показані тут японські магнітофони в СРСР клонировались і нехай і в досить уродском виконанні, але через пару п’ятирічок все ж трохи вгамували спрагу радянських людей у касетних магнітофонах. Правда до того часу на заході люди вже юзали відеомагнітофони і персональні комп’ютери – але це вже зовсім інша тема.