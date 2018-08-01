Це вже не перший раз в цьому році.

У середу, 1 серпня, в Парижі для відвідувачів з-за страйку закрили одну з головних визначних пам’яток французької столиці – Ейфелеву вежу, про це повідомляється на сторінці у Twitter.

«Через страйк Ейфелева вежа закрита з 16:00. Відвідувачі, які придбали квитки, будь ласка, перевірте свою пошту для отримання додаткової інформації», — йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в Парижі працівники Ейфелевої вежі протестують проти нової політики відвідування найвідомішої пам’ятки, яка, за даними профспілки, породжує величезні черги.