Оперативники СБУ спільно з прокуратурою розслідують тендерну корупцію при проведенні торгів Серпневим сільрадою Біляївського району Одеської області.

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК.

За версією спецслужб, з 2017 року чиновники сільради змовилися з представниками ТОВ «Градбуд-ГБ»і ТОВ «Навекастрой» та рядом інших комерційних підприємств» для розтрати бюджетних коштів.

Сільрада отримував «відкати» за те, що надавав преференції компаніям для перемоги в конкурсах. Наприклад, у березні цього року голова села підписав договір з фірмою «Навекастрой» про капремонт провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вулиці Лиманної в селі Латівка на суму 1,45 млн гривень. Перемогу в тендері нібито забезпечив «відкат» в 20% суми угоди.

Згідно з умовами договору, сільрада відразу ж перекинув на рахунки фірми передоплату в 434 тис. гривень. У «Навекастрой» гроші отримали і перекинули 100 тис. гривень одеській фірмі «Реймонд». Переклад оформили просто так – без рахунку про оплату товарів і послуг. Після кошти пішли на банківську картку посередника, який перевів їх у готівку і роздав корупціонерам з сільради.

Слідчі шукають засновника та директора фірми-прокладки – жителя Жовтих Вод Миколи Козюка. Про фіктивності компанії говорить і те, що в реєстрі Мін’юсту зазначено адресу реєстрації, якого немає в Одесі. У назві бульвару замінена одна буква, а крім того, немає номера офісу.

З компанією «Навекастрой» все простіше. Редакція 368.media раніше вже писала, що вона пов’язана з братом народного депутата Антона Кіссе.