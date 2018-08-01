У Ростовській області РФ сталося жахливе ДТП, жертвами якої стали шестеро людей.

Аварія трапилася сьогодні, 1 серпня, рано вранці на 791 км федеральної траси М-4 “Дон”, що у Чортківському районі, про що повідомляє МНС Ростовської області.

Як з’ясувалося, 48-річний водій Камазу з причепом рухався у бік Ростова, але із-за пориву тосольного патрубка з’їхав на узбіччя, щоб усунути несправність. В цей час водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter, рухаючись в попутному напрямку, допустив зіткнення з вантажним автомобілем, повідомляє ростовське управління МВС РФ.

Як пізніше заявили незаконному “міністерстві з надзвичайних ситуацій ЛНР”, загиблі виявилися жителями міста Ровеньки, розташованого на окупованій території.

У мікроавтобусі, який рухався за маршрутом Харків – Ровеньки, знаходилося вісім чоловік (сім пасажирів і водій), з них шестеро загинули: четверо чоловіків на місці, одна жінка в кареті швидкої допомоги, і ще один чоловік у реанімаційному відділенні лікарні. Постраждали дві людини, вони проходять лікування в центральній лікарні Чортківського району.