Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі і володар Кубка Мохаммеда Алі Олександр Усик під час прес-конференції в Києві подякував усім за підтримку і молитви за нього під час бою з Муратом Гассиевым, і заявив, що не потребує в зірках і званні героя.

«Не треба мені нічого давати. Тому що я нічого у вас не прошу. Я прошу просто не заважати мені йти тим шляхом, яким мене веде всевишній. Не заважайте, це найкраща підтримка для мене. Звання героя? Не потрібні мені ніякі зірки, для свого народу, для певної кількості людей своєї країни я і так є героєм. Мені не потрібні для цього якісь регалії», — заявив він.

За словами боксера, найкраща нагорода для нього – народне визнання.

«Ось коли ти йдеш, і люди кажуть: ми за тебе молилися, переживали, стояли на колінах і до 2-3 ночі дивилися без звуку бій. Ось це визнання, а не зірки, які ви роздаєте кому попало», — зазначив Усик.

Нагадаємо, 22 липня український боксер Олександр Усик у Москві одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій ваговій категорії. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що буде ініціювати присвоєння Усику звання Героя України.