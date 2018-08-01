Кошти можуть бути виділені з запізненням, але все повинні допомогти країні протриматися без кредиту МВФ. Кредитори майже не сумніваються, що його не буде в 2018 році

Американський конгломерат Goldman Sachs спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку організовує для НАК «Нафтогаз» синдикований кредит загальним обсягом $250 млн. Кошти планують виділити на 3 роки. Частка ЄБРР в загальному фінансуванні складе $100 млн., повідомили UBR.ua в офісі Європейського банку.

«Це буде револьверний кредит, який буде погашатися по мірі вибірки коштів. Точно також як $300 млн., які ми свого часу виділяли «Нафтогазу». Як і раніше, кошти надаються української корпорації під опалювальний сезон на купівлю енергоносіїв. Погашення буде відбуватися в 2018, 2019 і 2020 роках», — уточнили там.

У той же час кредитори відразу зазначили, що остаточне рішення про фінансування ще не прийнято. 5 вересня має відбутися засідання ради директорів ЄБРР, на якому і буде вирішуватись доля горезвісних $100 млн. В Європейському банку обіцяють позитивне рішення лише у разі остаточного підтвердження виділення $250 млн. від Goldman Sachs і гаранта кредиту.

Іноземним кредиторам більше недостатньо держгарантії українського уряду. Гарантом кредитної угоди має стати американська урядова організація Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

У теж час в ЄБРР вважають реалістичним підписання угоди на $250 млн. Не стільки із-за економічної вигоди угоди, скільки з-за політичної мотивації сторін. Говорять, що її узгоджували на найвищому державному рівні.

«Спочатку кредит хотіли погодити та виділити в квітні-травні 2018 року. З тим, щоб «Нафтогаз» вже в червні-липні почав витрачати кошти на підготовку до опалювального сезону. Але процес затягнуться. Може через надій влади на отримання кредитного траншу від МВФ, а може і з інших причин. У будь-якому разі українська сторона не сильно поспішала. Тепер же з’явилася напівофіційна інформація про те, що МВФ в 2018 році точно нічого не виділить Україні. І ваша країна активізувалася в частині організації опалювального кредиту», — пояснили UBR.ua в ЄБРР.