Об’єктами санкцій стали два міністри уряду Туреччини.



Санкції передбачають арешт власності і рахунків членів турецького уряду США.

Офіційний представник Держдепу США Сара Сандерс в ході брифінгу оголосила про введення санкцій відносно турецьких чиновників, причетних до арешту пастора Ендрю Брансона, повідомляє CBS. Об’єктами санкцій стали два міністри уряду Туреччини юстиції та внутрішніх справ, пише РБК.

Приводом для цього кроку стало утримання в ув’язненні в Туреччині громадян США і Туреччини, які працювали в американської дипмісії. Найбільш відомим з них потрапили за ґрати американців став пастор Ендрю Брансон. Він перебуває під арештом з жовтня 2016 року за звинуваченням у підтримці руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, що турецькі власті вважають терористичним. Також турецькі власті підозрюють Брансона в шпигунстві і спробі повалення влади.

«Президент уважно стежить за що розвивається, ситуацією в Туреччині, включаючи арешт пастора Ендрю Брансона. Ми не бачимо ніяких доказів того, що Брансон скоїв якийсь злочин, і ми впевнені, що він став жертвою несправедливого і незаконного ставлення з боку влади Туреччини. За вказівкою президента [Трампа] Мінфін вводить санкції щодо міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини. Обидва вони грали ключову роль в арешті і утриманні під вартою пастора Брансона», — заявила Сандерс.

Умови санкцій передбачають арешт власності і рахунків членів турецького уряду в США і заборону американським громадянам і організаціям на здійснення будь-яких транзакцій, пов’язаних з міністрами.

Про те, що влада США почали підготовку списку турецьких фізичних і юридичних осіб, які можуть бути піддані санкціям Мінфіну, раніше писав Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом справи.

За словами джерел, Вашингтон неодноразово зсував терміни введення санкцій проти Туреччини, сподіваючись на звільнення пастора та інших американських громадян. Однак зараз США підійшли максимально близько до того, щоб прийняти санкційні заходи проти союзника по НАТО, пише Bloomberg.