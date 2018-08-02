У місті Чорноморськ Одеської області правоохоронці провели масштабну спецоперацію і затримали дільничного, який «кришував» пляжних торговців рачками і кукурудзою.

Про це, посилаючись на джерела в прокуратурі, повідомляє«Думська».

Старшого лейтенанта затримали після того, як він попався на хабарі у три тисячі гривень.

«У масштабній спільної спецоперації взяли участь співробітники СБУ, військової (!) прокуратури, спецназ.», — пише видання.

Додаткові сили Нацгвардії і вертоліт в Чорноморськ вирішили на цей раз не присилати, іронізує видання.