У місті Чорноморськ Одеської області правоохоронці провели масштабну спецоперацію і затримали дільничного, який «кришував» пляжних торговців рачками і кукурудзою.
Про це, посилаючись на джерела в прокуратурі, повідомляє«Думська».
Старшого лейтенанта затримали після того, як він попався на хабарі у три тисячі гривень.
«У масштабній спільної спецоперації взяли участь співробітники СБУ, військової (!) прокуратури, спецназ.», — пише видання.
Додаткові сили Нацгвардії і вертоліт в Чорноморськ вирішили на цей раз не присилати, іронізує видання.