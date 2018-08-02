Чоловіків підозрюють у крадіжці особистих і платіжних даних.

Американські прокурори забезпечили арешти кількох українців, обвинувачених у викраденні масивів номерів платіжних карток і інших даних американського бізнесу.

Підозрювані є членами Carbanak, хакерської банди, яка, за словами правоохоронних органів і приватних киберследователей, є однією з найбільш плідних у світі організацій по кіберзлочинності.

Офіційне оголошення Міністерства юстиції США заплановано на 1 серпня. Джерела повідомили про арешти в Сієтлі, в той же час Міністерство юстиції заявило, що представники компаній Mastercard і Visa приєднаються до прокурорів і ФБР, щоб повідомити про арешти і звинуваченнях у великому міжнародному киберрасследовании.

Іспанська поліція заарештувала підозрюваного українського лідера Carbanak у березні. За даними слідства, банда вкрала до 1 млрд євро ($1,2 млрд) з банків шляхом зміни залишків на рахунках і програмуючи банкомати на видачу готівки.

До операції з викриття банди були залучені різні органи, включаючи іспанську поліцію, Європейську банківську федерацію, банки приватного сектору та охоронні компанії, ФБР, влада Білорусі, Тайваню та Румунії.

Як писало іспанське видання El Mundo, 34-річний українець Денис К. жив анонімно в Аліканте з дружиною та сином і був заарештований 6 березня.

За даними іспанського МВС, злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків гроші були викрадені.