Сайт Palmarescentrafrique.com повідомив з посиланням на свої джерела про те, що убитих напередодні в Центральноафриканській Республіці журналістів Орхана Джемаль, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко викрали, допитали і вбили.

Деталі

Як стверджує видання, викрадачами були повстанці з загону Нуреддіна Адама, одного з лідерів угруповання «Селека». Сили Нуреддіна Адама контролюють околиці міста Декоа, який знаходиться на півдорозі між Сибю і Кага-Бандоро (про те, що журналісти їхали з Кага-Бандоро в Сибю, напередодні писав AFP).

Ця версія розходиться з тією, що була озвучена вижив водієм російських журналістів. Він говорив, що росіяни потрапили у засідку і загинули на місці.

Видання Palmarescentrafrique.com також публікує фотографію вбитих журналістів (обережно: шокуючі кадри). Головний редактор «Центру управління розслідуваннями» Андрій Коняхін підтвердив The Bell справжність фотографії. За його словами, це «Саша і Орхан».

Дізнайтеся, що стоїть за останніми подіями. Без цензури і в самому зручному форматі.

Контекст