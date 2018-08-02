Сайт Palmarescentrafrique.com повідомив з посиланням на свої джерела про те, що убитих напередодні в Центральноафриканській Республіці журналістів Орхана Джемаль, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко викрали, допитали і вбили.
Деталі
- Як стверджує видання, викрадачами були повстанці з загону Нуреддіна Адама, одного з лідерів угруповання «Селека». Сили Нуреддіна Адама контролюють околиці міста Декоа, який знаходиться на півдорозі між Сибю і Кага-Бандоро (про те, що журналісти їхали з Кага-Бандоро в Сибю, напередодні писав AFP).
- Ця версія розходиться з тією, що була озвучена вижив водієм російських журналістів. Він говорив, що росіяни потрапили у засідку і загинули на місці.
- Видання Palmarescentrafrique.com також публікує фотографію вбитих журналістів (обережно: шокуючі кадри). Головний редактор «Центру управління розслідуваннями» Андрій Коняхін підтвердив The Bell справжність фотографії. За його словами, це «Саша і Орхан».
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Контекст
- Один з найвідоміших російських військових кореспондентів Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв загинули в 23 км від міста Сибю в ніч на вівторок. Всі відомі на даний момент подробиці читайте тут.
- Відрядження журналістів була пов’язана з розслідуванням про ПВК Вагнера, яка дійсно розгорнула бурхливу діяльність в Африці. Все, що про це відомо, можна прочитати тут.
- У середу, як повідомив ТАСС, радіо ЦАР з посиланням на джерела у владних структурах повідомило про те, що російські журналісти могли бути вбиті бойовиками мусульманського повстанського руху «Селека».