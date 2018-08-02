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ЗМІ оприлюднили кадри звірячого вбивства російських журналістів

02.08.2018

СМИ обнародовали кадры зверского убийства российских журналистов

Перший знімок убитих в Африці журналістів з Росії опублікували 1 серпня.

“Велика помилка полягає в тому, що троє журналістів були без супроводу, але мали свої картки для преси. Рідко можна побачити убитих зарубіжних журналістів у Центральноафриканській Республіці, за винятком Каміли Лепаг, вбивство якої було замовлено з країни її походження згідно з деякими необачними міркуваннями”, – сказано в повідомленні.

СМИ обнародовали кадры зверского убийства российских журналистов

Відзначається, що Франція ніколи не приховував презирства по відношенню до Росії, яка просуває свої “пішаки” у ЦАР.

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