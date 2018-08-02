Перший знімок убитих в Африці журналістів з Росії опублікували 1 серпня.

“Велика помилка полягає в тому, що троє журналістів були без супроводу, але мали свої картки для преси. Рідко можна побачити убитих зарубіжних журналістів у Центральноафриканській Республіці, за винятком Каміли Лепаг, вбивство якої було замовлено з країни її походження згідно з деякими необачними міркуваннями”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що Франція ніколи не приховував презирства по відношенню до Росії, яка просуває свої “пішаки” у ЦАР.