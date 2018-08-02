Президент США згадав про Аль Капоне в контексті справи Манафорта.

Президент США Дональд Трамп задався питанням, чи не ставляться правоохоронні органи Сполучених Штатів політтехнолога Полу Манафорту гірше, ніж до гангстерові Аль Капоне. Відповідне повідомлення він опублікував у середу в Twitter.

“Звертаючи свій погляд у минуле, до кого ставилися гірше, Альфонсу Капоне, легендарному босові мафії, вбивці і “ворога суспільства номер один” або Полу Манафорту, політтехнолога і улюбленцеві [40-го президента США Рональда] Рейгана [колишнього сенатора-республіканця Боба] Доула, який зараз утримується в одиночній камері, хоча і звинувачення [адреса] порожні? Де змову з Росією?” – написав американський президент.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який веде розслідування приписуваного Росії втручання в американські вибори, звинувачує Манафорта у фінансових махінаціях. Трамп неодноразово заявляв, що ці звинувачення не мають ніякого відношення до даного розгляду.

Аль Капоне, американський гангстер, один з найвідоміших представників організованої злочинності США, що діяв у 1920-30-х роках в Чикаго. Він провів в ув’язненні сім років з половиною років (1932-1939 рр.), після чого втратив свій вплив у кримінальному світі. На основі його біографії створено безліч книг і кінофільмів.