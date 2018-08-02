У Комі за підозрою у комерційному підкупі затриманий Дмитро Вилегжанін, екс-заступник “Комиэнерго”, філії “МРСК Північно-Заходу”. “Россеті” потрапили в новий скандал. Чим він обернеться для їх голови Павла Лівінського?

Екс-заступник “Комиэнерго” Дмитро Вилегжанін заарештований за підозрою в комерційному підкупі. Про це повідомив кореспондент The Moscow Post. Компанія є філією “МРСК Північно-Заходу”, що входить в “Россеті”. Їх голова Павло Лівінський ніяк не може звільнитися від шлейфу свого попередника. А, може бути, у нього просто немає на це здібностей? І скоро Лівінського можуть відправити у відставку. Замість нього посаду займе екс-віце-прем’єр Олександр Хлопонін?

Дмитра Вилегжаніна звинувачують у тому, що він отримав 13 млн руб. від підрядників за прийом і оплату роботи за підрядами “МРСК Північно-Заходу”. Її директор Олександр Літягін узятий під арешт до 13 вересня. І теж – за звинуваченням у комерційному підкупі. Однак поки глава “Россетей” Павло Лівінський чомусь його не звільняє, пояснюючи це тим, що поки йде слідство і арешт – не привід для звільнення.

Павло Лівінський у свій час сам був підозрюваним і, напевно, знає, як може обернутися справа. А не встиг він чим-то “замаститися” з Леягиным за 10 місяців керівництва “Россетями”? Можливо, незабаром це проясниться. І Павлу Лівінському доведеться поговорить зі слідчими?

Злі язики припускають, що Павло Лівінський міг заплатити $500 тис. екс-заступнику начальника УСБ СКР Олександру Ламонову, фігуранту справи Шакро Молодого. Хабар нібито була дана, щоб слідчі не обшукували житло Лівінського. Про це писало видання “Компромат.ру”.

У той час Лівінський працював в уряді і був найбагатшим чиновником з доходом 203 млн руб., володів 32 квартирами. Звідки у чиновника московського уряду, нехай навіть і керівника паливно-енергетичного департаменту, могли бути такі гроші? Ймовірно Павло Лівінський встиг розбагатіти ще до приходу в уряд Москви?

Де багатів Павло Лівінський?

Павло Лівінський з родини енергетиків, тому немає нічого дивного, що пішов по стопах свого батька, шанованого на ринку людини. І вже перші кроки Лівінського проявили його “підприємливість”. Дві створених ним фірми могли бути віртуальними, але доказів цього не знайшли. А раз їх немає, то немає і кримінальної справи.

З 2006 р. по 2011 р Павло Лівінський працював в “Московської міської електромережної компанії” (МОЕСК). І там два рази потрапляв під підозру. Спочатку в тому, що міг укласти договір з фірмою без реєстрації, завдяки чому з МОЕСК був виведений 1 млрд руб. А другий раз Лівінського запідозрили у сприянні фірмам своїх родичів в отриманні держзамовлення. І знову ніяких доказів провини Лівінського не виявили. Може, завзяття силовиків могло бути ослаблено фінансової підживленням?

Після МОЕСК Лівінський став гендиректором “Об’єднаної енергетичної компанії” (ОЕК), в якій пропрацював з 2011р. з 2013 р. Можливо, Павло Лівінський покинув компанію із-за того, щоб не потрапити в скандал, який розгорівся відразу після його відходу.

“Лененерго” звинуватило ОЕК в розтраті 48 млн руб., призначених на ремонт підстанції “Зірка”. З них за призначенням було витрачено лише 500 тис. руб., що призвело влітку 2013 р. до аварії на підстанції, яка призвела до відключення від неї всіх споживачів. Міг гендиректор фірми не знати, куди могла подітися така сума?

Проведена перевірка діяльності компанії за період 2012-2013 рр. виявила, що “ОЕК” повинна була провести ремонтні роботи на суму 167 млн руб., а відзвітувала всього за 73 млн руб. Дивним чином перевірку не вдалося провести до кінця. Причини були більш, ніж поважні – ОЕК відмовилася надати документи повністю, а членів комісії довгий час не пускали в офіс. Навіть смішно! Мабуть, хтось не хотів, щоб докопалися до результатів діяльності Павла Лівінського в компанії. Він міг бути причетний до розкрадання з неї коштів?

Прожекти нового глави “Россетей”?

Главою “Россетей” Павло Лівінський був призначений у серпні минулого року. Експерти вважають, що за 10 місяців новий глава “Россетей” ніяк себе не проявив. Більш того, продемонстрував свою некомпетентність в економічних питаннях.

Лівінський відразу заявив, що планують збільшити капіталізацію “Россетей” майже в 7 разів до 1-1.5 трлн руб. замість нинішніх 224 млрд руб. Як він збирається це зробити, не пояснив. Зате оголосив, що не збирається виплачувати дивіденди за 2017 р. Напевно, після того заяви про інвесторів можна було забути. А за рахунок кого ж Лівінський збирався збільшити капіталізацію? Це стало відомо після таких “ініціатив” голови “Россетей”

Лівінського запропонував Дмитру Медведєву приєднати до “Россетям” АТ “Системний оператор” (З), який виконує функції диспетчера Єдиної енергетичної системи (ЄЕС) Росії. Проте навіть не надав схему, як буде взаємодіяти в складі “Россетей”. Сподівався на авось пройде? А там розберемося. Не пройшло.

Потім Павло Лівінський запропонував приєднати Далекосхідну распредсетевую компанію (ДРСК), що належить “Русгідро”. Це дозволило б, за словами Лівінського, зробити її незалежною від держсубсидій. Яким чином, знову пояснено не було, тому ніхто і не приймав всерйоз пропозиції Павла Лівінського.

Схоже, що він знає один спосіб збільшення капіталізації – об’єднання активів. Інший механізм Лівінському, мабуть, невідомий, тому що крім володіння арифметикою вимагає ще економічні знання, які, можливо, у глави “Россетей” відсутні.

Останньою “гучної” ініціативою Павла Лівінського стала цифровізація “Россетей”. Свою пропозицію Павло Лівінський оцінив ні багато ні мало в 1.3 трлн руб. І це при тому, що на всю цифровізацію економіки Росії до 2030 р. планували виділити 1.5 трлн руб. Виявляється Павло Лівінський старався не для себе.

Сергій Чемезов міг обдурити Лівінського?

Намалювався “рояль у кущах” – Сергій Чемезов, який запропонував передати йому пакет у 30% акцій “Россетей” взамін на технологічну підтримку. Такий пакет міг коштувати 50 млрд руб. Так що старання Лівінського, можливо, були небезкорисливо, проте – марно. Розумні люди в Кремлі ще є.

Може бути, Павло Лівінський сподівався з допомогою Сергія Чемезова всістися в крісло міністра енергетики Олександра Новака, але той залишився на своєму місці в уряді, позбавивши Лівінського райдужних надій. Хоча, вони і так не могли збутися. Навіщо Сергію Чемезову Лівінський? У нього і своїх кадрів вистачає.

Лівінський гребе під себе?

Днями стало відомо, що компанія “Лененерго”, що входить в “Россеті” збільшила прибуток майже на чверть. Але це, ймовірно, зовсім не заслуга Павла Лівінського, а його першого заступника Романа Бердникова, який залишив свою посаду в квітні. Подейкують, що не спрацювався з Лівінським.

Місце Бердникова посіла Ольга Сергєєва, яка працювала заступником Павла Лівінського, коли він очолював департамент ЖКГ уряду Москви. Цікаво, що Сергєєва була звільнена з департаменту Собяніним відразу ж після відходу Павла Лівінського. У чому вона могла провинитися? Або Собянін спеціально “зачистив” департамент і від Лівінського, і від його заступника. Цьому могла бути причина?

В середині липня в раду директорів “Россетей” увійшов віце-прем’єр Олександр Хлопонін. І в кулуарах відразу заговорили, що саме він може змінити Павла Лівінського на посаді голови “Россетей”. Скільки вже можна терпіти? Якщо він навіть свої обіцянки не тримає.

Рік тому “Лененерго” пообіцяв відремонтувати світильники в Петербурзі як соціального навантаження. І вкласти в ремонт 2.5 млрд руб. Обіцянку так і не було виконано. Зараз уряд міста готове саме зробити ремонт 1.7 млрд крб. за умови, що світильники будуть передані “Лененерго” ГУП “Ленсвет”. Про які глобальні успіхи Павла Лівінського можна говорити? А адже саме він є головою ради директорів “Лененерго”.

Два тижні тому глава “Россетей” заявив, що на розвиток “Лененерго” грошей не потрібно, тому дивіденди, отримані від неї “Россетями” у розмірі 1.6 млрд руб. будуть спрямовані на розвиток інших “дочок” компанії. Браво!

А ось в Смольному, мабуть, з цим не згодні, тому що статистика показує зростання технологічних порушень у “Лененерго”. У першому кварталі 2018 р. їх було 366, а за аналогічний період 2017 р. – 351. Може, Павло Лівінський про це просто не знає. Або він вже придумав куди і як “розподілити” прибуток?

Павло Лівінський на посаді вже майже рік. І чим він запам’ятався? Своїми ініціативами, які не дали жодного результату, і все. Напевно, скоро Лівінського з посади знімуть. Навряд чи Хлопонін з’явився в раді директорів “Россетей” випадково. Чемезову підтримувати Лівінського сенсу більше немає, Собяніну, який міг діяти заодно з Чемезовим, теж. А сама по собі особистість Павла Лівінського з себе нічого примітного начебто і не представляє.