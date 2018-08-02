Група «Фактор» масово позбувається «прокладок», які заборгували кредиторам сотні мільйонів гривень

23 липня господарський суд Києва дав старт, на перший погляд, цілком пересічного процесу банкрутства, ввівши процедуру розпорядження майном ТОВ «Керч ойл». Ініціатором банкрутства стала компанія «Укройлпродукт», яка минулого року узаконила право вимоги від боржника 1 млн гривень. Як з’ясував «ОЛІГАРХ», в грудні 2016 р. «Укройлпродукт» підписав договір про переведення боргу, ставши кредитором «Керч ойл» замість ТОВ «Фактор енерго».

«Укройлпродукт» і «Керч ойл» мають одного і того ж власника, яким за паперами значиться житель Коростеня Олександр Кот. «Фактор енерго» не вказує бенефіціара (100% частка в компанії оформлена на кіпрську Factor energo holdings), але адресу компанії (вул. Саксаганського, 57б в Києві) збігається з адресою ТОВ «Фактор груп», директором і засновником якої є все той же Олександр Кот. Як вже писав «ОЛІГАРХ», «Фактор груп» і «Фактор енерго» прийнято відносити до сфери впливу скандально відомого бізнесмена Сергія Тищенка – засновника групи компаній «Фактор», що спеціалізувалася на торгівлі нафтопродуктами.

Тищенко є давнім другом одного з сірих кардиналів» партії «Народний фронт» Сергія Пашинського. У 2006 – 2007 роках, коли «Фактор» пережив найбільший розквіт, Пашинський був головою підкомітету з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

На фото – Сергій Курченко

Під час правління Януковича група Тищенко опинилася на голодному пайку (його головним кривдником став юний харківський схемщик Сергій Курченко, налагодив під прикриттям «Сім’ї» схему ввезення в країну нафтопродуктів без сплати податків), результатом чого стало банкрутство однієї з ключових компаній «Фактор капітал». Цей процес стартував у січні 2013, а вона була визнана банкрутом вже в липні 2014.

Незадовго до цього суд констатував, що борги «Фактор капіталу» перед кредиторами (насамперед, Укрексімбанком, Укрсиббанком, БМ Банком) перевищили 2 млрд гривень, тоді як активів у боржника залишилося лише на 150 млн гривень). За схожою схемою було запущено банкрутство та інших компаній – наприклад, «Фактор коммерс», яка заборгувала Укрексімбанку 230 млн гривень, і ще 200 млн гривень – ГФС, і «Фактор ексім», яка лише трьом банкам (Сведбанк, Укрсиббанк, «Надра») заборгувала майже 60 млн доларів.

Природно, подібна тактика не сприяла поліпшенню кредитної історії Тищенко. Частково вирішити проблему повинно було розвиток купленого ще в 2008 р. Фортуна-банку, оформленого на матір бізнесмена Мотрону Тищенко. Правда, його масштаби були, м’яко кажучи, недостатніми для повного задоволення амбіцій засновника «Фактора». Але багато що змінилося вже в 2014 році.

На фото – Сергій Пашинський

Після втечі Януковича бізнес Тищенко отримав друге дихання. Пов’язано це було з тим, що Він став спочатку в. о. голови Адміністрації Президента України, а потім за квотою «фронтовиків» очолив комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної ради, невідомо. «Він — мій земляк і товариш. Його батько був директором школи, в якій ми вчилися. Звичайно, було б неправильно, якби я постачав нафтопродукти державі і на цьому заробляв би, якби сказав би йому: «Слухай, давай пиляти бюджету» — таке проникливе заяву в інтерв’ю «БизнесЦензору» раніше зробив Тищенко.

Але факт залишається фактом – в кінці 2014 р. реалізацією заарештованих нафтопродуктів Одеського НПЗ, який належав який втік у Росію Курченко, стала займатися згадана вище компанія «Укройлпродукт» з орбіти Тищенко. А в жовтні 2015 р. головою державного підприємства «Укртранснафтопродукт», якому в подальшому був переданий в управління Одеський НПЗ, став виходець з групи «Фактор» Олександр Горбунов. «Абсолютно випадково» «Укртранснафтопродукт» відкрив рахунки в Фортуна-банку, на які надсилав кошти, виручені від продажу «палива Курченко». Як здійснювалася цей продаж, «ОЛІГАРХ» вже писав з посиланням на дані ГПУ. «Укройлпродукт» уклав без проведення аукціону з ДП «Укртранснафтопродукт» договір поставки нафтопродуктів, і в жовтні 2014-травні 2015 реалізував близько 28 тис. тонн палива.

«В результаті порушення порядку реалізації нафтопродуктів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, та продажу їх за заниженою ціною, а також необґрунтованого використання коштів, одержаних від їх реалізації, службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» державі завдано матеріальних збитків на загальну суму 341 млн гривень», — дійшли висновку у ГПУ.

У січні 2017 року Національний банк України відніс «Фортуна-Банк» до категорії неплатоспроможних, а в лютому почав його ліквідацію. «Кошти 91% (2167) вкладників «Фортуна-банку» будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплату гарантованої суми в обсязі близько 96 мільйонів гривень», – зазначалося в повідомленні прес-служби НБУ.

Паралельно тимчасова адміністрація розпочала роботу по стягненню коштів з головних боржників Фортуна-банку, серед яких, як можна здогадатися, було чимало структур з орбіти Тищенко, включаючи згадану компанію «Керч ойл».

На фото – Сергій Тищенко

«Посадові особи ПАТ «Фортуна-Банк», діючи умисно…, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, використовували всупереч інтересам зазначеного банківської установи та його вкладників свої повноваження, а саме: видали суб’єктам господарювання, пов’язаних з керівництвом банківської установи, кредити, достовірно усвідомлюючи факт їх неповернення» – до такого невтішного висновку у рамках кримінального провадження № 42017101070000116 прийшли не так давно слідчі Національної поліції. Результатом цього, за їхніми даними, стало заподіяння державі в особі Фонду гарантування вкладів фізосіб, та іншим кредиторам банку збитків у сумі понад 2,2 млрд гривень.

У списку «суб’єктів господарювання, пов’язаних з керівництвом банківської установи», була включена ціла розсип структур з орбіти Тищенко, включаючи компанію «Керч ойл». Остання ще в 2013 р. уклала з Фортуна-банком кредитний договір з лімітом 60 млн гривень, і не повертає банку понад 22 млн гривень боргу досі. Сама ж сумна для Фонду гарантування вкладів фізосіб новина полягає в тому, що банкрутство ТОВ «Керч ойл» – це не одиничний випадок керованого «відходу з життя» боржника банку Тищенко, а тільки видима частина айсберга.

Як з’ясував «ОЛІГАРХ», аналогічні процеси стартували в цьому році у відношенні цілого ряду інших «списочників» – наприклад, днями було ініційовано банкрутство ТОВ «Авалком» (ініціатор – близька до Тищенко компанія «Велтайм»), а до цього – «Автопица-К», «Бестом», «Градолюкс», «Санта Софія», і безлічі інших.

Єгор Кажанов «ОЛІГАРХ»