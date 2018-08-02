Незвичайний напій називається Vindigo.

У французькому портовому місті Сет у продажу з’явилося десертне вино кольору морської хвилі.

Нове вино, яке отримало назву Vindigo, виготовляється з класичного шардоне на південному узбережжі Іспанії. Незвичайний колір напій набуває завдяки натуральному барвнику антоцианину, який отримують з шкірки червоного винограду.

Блакитне вино має насичений аромат і солодкий фруктовий присмак, що робить його прекрасною основою для коктейлів. Виробники радять подавати його до морепродуктів, наприклад, устриць.

Поки що Vindingo можна купити тільки в місті Сет, але незабаром його завезуть і винну столицю Франції – Бордо. Одна пляшка барвистого вина коштує 12 євро. За словами Ле Байя, обсяг продажів вже перевершив всі очікування. Інтерес до синього провину виявляють рітейл-компанії з Великобританії, Бельгії, Італії, Китайської Народної Республіки та Індонезії.

Два роки тому іспанська стартап-компанія представила синє вино, яке отримало назву Gik. Воно стало першим вином на планеті, має синій відтінок. Втім, у Франції новинка не прижилася: написи на пляшках були англійською мовою, і ніде не пояснювалося, як напій отримує свій колір.

Французькі роздрібні мережі торгували незвичайним вином всього три дні, після закінчення яких воно безслідно зникло з прилавків магазинів.