Бензин і дизпаливо в мережах АЗС ОККО і WOG подорожчали на 50 коп./л. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Бензин марки А-92 в мережі WOG подорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л, А-95+ – до 32,95 грн/л. Ціна на ДП на WOG зросла до 29,45 грн/л.

У мережі ОККО ціна бензину А-92 виросла до 30,99 грн/л, А-95 – до 31,99 грн/л, А-95+ – до 32,99 грн/л, дизельне паливо – до 29,49 грн/л.

Роздрібні ціни бензину і ДТ практично не змінювалися останні півтора місяці.

Середня по країні ціна А-92 і А-95 на рівні 28,25 грн/л і 29,2 грн/л відповідно утримувалася з 20-х чисел червня.

Нагадаємо, з минулого понеділка офіційний курс долара США виріс на 1,3% – з 26,45 грн до 26,87 грн. Готівковий долар подорожчав на 50 копійок – до 27 грн.