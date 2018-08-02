В аеропорту Барселони з літака Ryanair, який повинен був вилетіти на Ібіцу, евакуювали пасажирів через спалахнув мобільного телефону.

Відзначається, що в момент загоряння телефон був підключений до зовнішнього зарядного пристрою. На кадрах видно, що телефон встиг пропалити дірку на сидіння, перед тим, як його скинули на підлогу.

Пасажири були екстрено евакуйовані з салону літака, заповненого димом. В ході евакуації був використаний надувний трап.

— Cabin Crew Club (@club_cabin) 31 липня 2018 р.

Авіакомпанія Ryanair повідомила, що в результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.