Повінь – зміна системи

Menu
Close

Пасажирів літака Ryanair евакуювали в Барселоні за спалахнув телефону

02.08.2018

Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в Барселоне из-за загоревшегося телефона

В аеропорту Барселони з літака Ryanair, який повинен був вилетіти на Ібіцу, евакуювали пасажирів через спалахнув мобільного телефону.

Відзначається, що в момент загоряння телефон був підключений до зовнішнього зарядного пристрою. На кадрах видно, що телефон встиг пропалити дірку на сидіння, перед тим, як його скинули на підлогу.

 

Пасажири були екстрено евакуйовані з салону літака, заповненого димом. В ході евакуації був використаний надувний трап.

Авіакомпанія Ryanair повідомила, що в результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.

Читайте також:   16 років рабства в сараї під Києвом: з'явилися деталі заплутаної справи
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *