Європейські лідери розкритикували заяву Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган готовий відновити в країні смертну кару. Про це він заявив 1 серпня під час похорону жертв теракту в провінції Сівас.

“Якщо рішення буде затверджено парламентаріями та направлено мені на підпис, то я негайно підпишу його”, – сказав Ердоган.

18 березня 2017 року Ердоган сказав, що розраховує на відновлення смертної кари в Туреччині.

Його заява розкритикувала канцлер Німеччини Ангела Меркель, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сказав, що такий крок може стати перешкодою для вступу країни в Євросоюз.