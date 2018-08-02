Працівники Ейфелевої вежі протестують проти нової політики відвідування найвідомішої пам’ятки

У середу, 1 серпня, в Парижі для відвідувачів з-за страйку закрили одну з головних визначних пам’яток французької столиці – Ейфелеву вежу, повідомляється на офіційній сторінці в Twitter.

“Через страйк Ейфелева вежа закрита з 16:00. Відвідувачі, які придбали квитки, будь ласка, перевірте свою пошту для отримання додаткової інформації”, – йдеться повідомленні.



Зараз у Парижі працівники Ейфелевої вежі протестують проти нової політики її відвідування, яка, за даними профспілки, породжує величезні черги.

Нагадаємо, що в липні керівництво Ейфелевої вежі збільшило кількість квитків, які можна придбати онлайн із зазначенням часу відвідування, з 20% до 50%. Для таких відвідувачів резервуються спеціальні ліфти, в результаті чого утворюються величезні черги. При цьому такий ліфт в годину-пік може бути наполовину порожнім.