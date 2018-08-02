Користувачі соцмереж обурені проникненням колекторів в квартиру пенсіонерки в Черкасах, у якої виникли великі борги за комунальні послуги.

На опублікованому відео колектори риються в речах пенсіонерки і іронічно дивуються бідності жінки.

«Накачані бики виламали двері в квартиру бабусі за те, що вона не може платити за комунальні послуги! А у неї пенсія всього 1400 гривень. Вона все життя працювала, а зараз олігархи в країні розграбували все, і кинули їй подачку, на яку просто неможливо прожити», – написав автор посту Станіслав Краснов.