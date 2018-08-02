Офіційно і юридично президент України Петро Порошенко ніколи не зробить кроку, щоб визнати Росію агресором, адже з Володимиром Путіним у нього є “договірняк”.

Таку думку в ефірі телеканалу ZIK висловив Герой України Степан Хмара.

За його словами, починається цей “договірняк” ще з 2014 року – з зустрічі Порошенка з Путіним, коли вони 2 години розмовляли, але ніхто не знає, про що.

“Тому у мене є підстави говорити про те, що саме тоді починалися “договорняки”, і саме тоді домовилися про здачу частини Донбасу і самого Донецька і Луганська”, – зазначив Герой України.

Хмара нагадав, що між Україною і Росією не розірвані дипломатичні відносини.

“Досі у нас немає стану війни з Росією. Офіційно Росія не веде агресію проти України, вона не є стороною конфлікту. Тобто Росія сьогодні є одним з миротворців, який входить в “нормандську четвірку”. Але Росія не буде стороною конфлікту до того моменту, поки у нас з нею дипломатичні відносини”, – підкреслив він.