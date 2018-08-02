У Києві п’ятеро людей отруїлися шаурмою. Подробиці розповів виданню начальник столичної Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан.

“У понеділок, 30 липня, до нас надійшло повідомлення від однієї з лікарень Києва, що до них з ознаками отруєння доставлено п’ять осіб. У всіх були одні і ті ж ознаки – блювота, температура діарея”, – зазначив Рубан.

Як вдалося з’ясувати експертам Госпродпотребслужбы, всі хворі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро Дарниця. На даний момент фахівцями ДППЗ проводиться перевірка кіосків з продажу шаурми.

Для того, щоб уникнути отруєння, ДППЗ радять не купувати продукти для вживання в їжу неперевірених місцях, особливо, при температурі повітря +28-30С, оскільки без застосування належних заходів із зберігання, вже через годину вони можуть зіпсуватися.