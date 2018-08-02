Туреччина звернеться в міжнародний арбітраж у тому випадку, якщо США перестане постачати їй винищувачі п’ятого покоління F-35.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган. Про це повідомляє Habertur. «Думаю, що це такий психологічний прийом. Однак США повинні допомогти своєму союзнику по НАТО. Але у випадку відмови США ми зможемо знайти альтернативу винищувачам F-35», – заявив Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, 21 червня США за раніше укладеним контрактом передали перший винищувач ВПС Туреччини F-35, незважаючи на протести з боку Конгресу США. Раніше Сенат США ухвалив проект закону, що передбачає заборону на продаж Туреччини літаків F-35 з-за домовленостей Анкари з Москвою про постачання систем ПРО С-400.