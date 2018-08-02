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Україна опинилася в «чорній зоні». Для мене це особистий виклик — Юлія Тимошенко

02.08.2018

Украина оказалась в «черной зоне». Для меня это личный вызов — Юлия Тимошенко

Це, мабуть, ключова проблема для України…На цій картці зображена «витік мізків» з різних країн світу.

Зеленим кольором виділені ті країни (США, Канада, Австралія), до яких емігрувало понад молодих, перспективних, розумних фахівців. Чорним — ті країни, з яких молодих і перспективних виїхало найбільше. Ми, на жаль, «у чорній зоні» …

І це, мабуть, ключова проблема для України. Адже в сучасному світі перспективи країн визначаються не промисловим ресурсом, а наукою, ідеями, технологіями, людьми.

Тому нам терміново треба робити щось, щоб заохотити наших молодих і талановитих людей працювати в Україні й для України. Потрібна серйозна комплексна програма інтелектуального зростання країни.

Для мене як для політика це — особистий виклик і завдання номер один!

Звичайно, за місяць чи за два ми не «позеленеем», але потрібно принаймні почати рухатися в цьому напрямку!

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