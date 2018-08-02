Раніше було оголошено безстроковий страйк.

Таксисти в Мадриді і Барселоні вирішили в середу завершити безстроковий страйк проти онлайн-сервісів приватних пасажирських автоперевезень.

За її інформацією, учасники страйку збираються розблокувати рух центральними вулицями після декількох днів акції.

Страйк працівників сектора почалася минулого тижня в Барселоні. Таксисти домагалися обмежень на видачу спеціальних ліцензій, якими користуються співробітники Über і Cabify. Незабаром барселонських водіїв підтримали їх колеги з інших міст, у тому числі з Мадрида.

У понеділок, 30 липня, міністерство розвитку королівства почало переговори з представниками сектора, щоб покласти кінець стачкам. Влада країни, зокрема, пропонували передати автономним областям повноваження з видачі ліцензій онлайн-сервісів.

Раніше водії вже неодноразово влаштовували різні акції проти “зростаючої недобросовісної конкуренції” Uber і Cabify. Крім королівства, демонстрації проти діяльності таких онлайн-сервісів проходили в інших європейських країнах, в тому числі в Угорщині, Італії, Португалії і Франції.