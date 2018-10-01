Катастрофа біля берегів Туреччини: на затонулому судні загинуло 5 осіб

Плавальний засіб перевозило нелегальних мігрантів.

Біля берегів Туреччини затонуло судно з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули, щонайменше, п’ятеро людей.

Зокрема, зазначено, що надувний човен з нелегалами затонула поблизу турецького берега Султаниче.

За даними видання, загони служби берегової охорони дістали з води тіла п’яти мігрантів.

Зараз, як повідомляється, рятувальна операція триває, оскільки на судні перебувало 12 осіб.

Пізніше у службі берегової охорони заявили, що ще п’ять осіб, двоє з яких займалися перевезенням нелегальних мігрантів, уплав дісталися до берега і врятувалися.