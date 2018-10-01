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Катастрофа біля берегів Туреччини: на затонулому судні загинуло 5 осіб

01.10.2018

Катастрофа у берегов Турции: на затонувшем судне погибло 5 человек Плавальний засіб перевозило нелегальних мігрантів.

Біля берегів Туреччини затонуло судно з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули, щонайменше, п’ятеро людей.

Зокрема, зазначено, що надувний човен з нелегалами затонула поблизу турецького берега Султаниче.

За даними видання, загони служби берегової охорони дістали з води тіла п’яти мігрантів.

Зараз, як повідомляється, рятувальна операція триває, оскільки на судні перебувало 12 осіб.

Пізніше у службі берегової охорони заявили, що ще п’ять осіб, двоє з яких займалися перевезенням нелегальних мігрантів, уплав дісталися до берега і врятувалися.

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