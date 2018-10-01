Названо кількість жертв за час участі РФ в сирійській війні

Зафіксована загибель 1936 дітей.

За три роки участі Російської Федерації (РФ) у війні в Сирії загинули понад 18 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні організації Syrian Observatory for Human Rights.

Відзначено, що загинули із загальної кількості близько 8 тисяч цивільних осіб, з них 3135 – діти і жінки.

“3 роки вбивств забрали життя близько 18100 осіб, у тому числі близько 8000 сирійських цивільних осіб, в тому числі 3135 дітей і жінок”, – йдеться в повідомленні.

Відзначено, що за період участі РФ у військових діях режим президента Башара Асада збільшив площу, підконтрольну уряду, до двох третин Сирії.

“Слід згадати, що Росія нещодавно використовувала речовина “Thermite” у своїх авіаудари, яке складається з алюмінієвого порошку і оксиду заліза і викликає опіки, оскільки воно продовжує цікавитися приблизно 180 секунд і знаходиться всередині бомб”, – зазначено в повідомленні.

Крім того, кількість знищених об’єктів терористів обчислюється десятками тисяч. Убитих терористів – близько 100 тисяч.