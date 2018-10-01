Супрун розповіла українцям про користь від танців

В. о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила про користь танців для здоров’я людини. Про це глава відомства розповіла на своїй сторінці в Facebook.

“Заняття танцями дозволяють підтримувати здоровий вагу, підвищують витривалість і допомагають зміцнити кістки і м’язи. У той же час така активність має великі переваги для психічного здоров’я”, – сказала Супрун.

Також, за словами в. о. міністра, окрім переваг для фізичного здоров’я, танець покращує соціальні навички, допомагає працювати більш злагоджено в команді і впливає на нашу здатність зав’язувати нові знайомства.

Супрун підкреслила, що регулярна фізична активність допомагає тримати тіло в тонусі, підвищує аеробну здатність, знижує артеріальний тиск і впливає на рівень холестерину в крові.