Країни ЄС допоможуть Індонезії ліквідувати наслідки стихії

Для цих цілей було виділено 1.5 мільйонів євро.

Євросоюз виділив Індонезії 1.5 млн євро для ліквідації наслідків природної катастрофи.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення продовольством, укриттям і медикаментами “найбільш вразливих категорій мешканців, заявив єврокомісар з гуманітарної допомоги і антикризовим заходам Христос Стиліанідіс.

Крім того, Єврокомісія має намір відправити в постраждалий регіон експерта з гуманітарних питань. Раніше для отримання детальних карт району була задіяна супутникова система Copernicus.

У результаті двох землетрусів і викликаних ними цунамі на острові Сулавесі загинули не менше 832 осіб. За даними місцевої влади, понад 500 осіб отримали травми.

Дані про загиблих засновані на інформації лише з одного міста на східному узбережжі Сулавесі – Палу з населенням понад 350 тисяч чоловік. Рахунок жертв може піти на тисячі, заявив віце-президент Індонезії Юсуф Калла. Через 36 годин після природної катастрофи рятувальникам не вдалося дістатися до всіх населених пунктів уздовж узбережжя острова.

Єврокомісія вже виділяла Індонезії екстрену допомогу після серії землетрусів у серпні. Жертвами стихійних лих, що сталися на популярному серед туристів острові Ломбок, тоді стали понад 500 осіб.