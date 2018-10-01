Ці продукти шкодять шкірі найбільше

Дерматологи назвали саму шкідливу їжу.

Продукти, які ми вживаємо, можуть посприяти як омолодженню шкіри, так і її старінню.

Ми нерідко забуваємо, що всі наші прийоми їжі повинні забезпечувати організм енергією і поживними речовинами. Але замість цього вони часто призводять до накопичення шлаків і токсинів, що порушує нормальну діяльність організму.

Головний сигнал того, що вам потрібно терміново змінити раціон харчування, – ваше обличчя. Спочатку воно набуває землистий відтінок, а потім шкіра висушується і лущиться. Як повідомляється, дієтологи склали список продуктів, які мають найбільш негативний вплив на шкіру. Ось 10 найбільш небезпечних.

Алкоголь

Алкоголь надає руйнівний вплив на ніжну шкіру обличчя. Надмірне вживання викликає зневоднення, з-за якого з’являються сухість, зморшки і роздратування. Більш того, він виводить з організму вітамін А, який відповідає за відновлення клітин дерми. Що призводить до виникнення таких захворювань, як акне, розацеа, екзема і псоріаз.

Цукор

Велика кількість цукру в раціоні прискорює процеси старіння і пошкодження клітин, а також еластину і колагену. Для збереження пружності й еластичності шкіри слід зменшити споживання цукру та продуктів з високим вмістом.

Білий хліб

Білий хліб сприяє утворення акне. Цей вуглевод супершвидко дії підвищує рівень цукру в крові, що прискорює вироблення шкірного сала і закупорює пори.

Молоко

Воно небезпечне тим, що андрогени сприяють активному виділенню шкірного сала і роботі залоз внутрішньої секреції. Дієтологами доведено, що дія мелатоніну, прогестерону і естрогену з молока викликає дратівливість і депресію. Також гормони в молоці провокують виникнення онкологічних захворювань простати і грудей.

Сіль. Надлишок солі, з-за високої концентрації натрію, викликає набряки і темні кола під очима. Тканини набрякають, і ваше обличчя набуває втомлений вигляд. А йодована сіль сприяє появі вугрової висипки.

Кава і чорний чай

Майте на увазі, що 2-3 чашки напоїв, що містять кофеїн, призводять до збільшення кортизолу в організмі. Цей гормон стресу негативно впливає на шкірні тканини, прискорюючи процеси старіння, зневоднюючи і истончая шкіру.

Жири

Жири бувають корисними і шкідливими. Перші (омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, горіхах і рослинному маслі) балансують рівень вологості шкіри і запобігають утворенню зморшок, запалень і акне. Другі (так звані трансжири) діють з точністю до навпаки. Тому включіть в свій раціон волоські горіхи, соєві боби, жирну рибу, авокадо і т. д.

Жирне м’ясо

М’ясо у великих кількостях підвищує в крові концентрацію токсичних продуктів азотистого обміну, які надають шкоди тканинам організму і навіть викликають різні захворювання.

Горіхи

Безумовно, горіхи дуже корисні, вони містять багато мікроелементів, які необхідні для правильного функціонування організму. Але все ж, горіхи викликають появу прищів. Вживайте їх, але в міру.

Спеції

Занадто гостра і пряна їжа, особливо якщо ви до неї не звикли, може стати причиною висипань на шкірі.