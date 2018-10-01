У Британії висміяли Путіна, випустивши сатиричну книгу цитат

Книга включає в себе самі безглузді висловлювання, приписувані президентові РФ.

У Великобританії у вересні була видана сатирична книга “Володимир Путін: лайф-коуч”. Автором книги став Роб Сиэрс, креативний директор рекламного агентства МсСапп Enterprise.

Слід уточнити, що в 2017 році він вже випустив книгу “віршів” Дональда Трампа. Вірші в стилі сатири були зібрані з оригінальних твітів керівника США і цитат з його промов.

Відразу ж після публікації книги про Трампа Сиэрс прийняв рішення написати про Путіна І якщо американський керівник, як зазначила авторка, – це справжній поет, то російський лідер – коуч від природи.

Уточнюється, що книга буде мати вигляд стандартних посібників з саме розвитку.

Серед порад, які в книзі дає “Путін”, є такі: “Будь тим диктатором, яким ти завжди хотів бути” або “Можливо, ти не тримаєш Кремль в залізній хватці… Але наслідуючи людині, яка це робить, ти зможеш взяти під контроль своє життя і тих, хто тебе оточує”.

“Президент Росії”, до того ж, дає пораду “позбавлятися від токсичних відносин”, “виступати з підтримкою старих товаришів” і “виходити за межі своїх кордонів”. Також у книзі можна пройти тест “Наскільки ви Путін?”.

Автор зазначає, що перед тим, як випустити книгу, сумнівався. “Уявіть собі: ваші товариші, колеги по роботі, бабуся, мила дівчина в спортивному залі – кожен з них візьме на замітку тактику президента Росії і стане “трошки Путіним”. Це в підсумку може виявитися не тільки вашим нічним кошмаром, але і катастрофою для всього людства”, – з іронією відзначає він.

У мережі посміялися над цією книгою.