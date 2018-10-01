В Японії понад 100 осіб отримали травми через тайфун

Ще двоє місцевих жителів загинули.

Щонайменше дві людини загинули, ще 105 осіб отримали травми в Японії через тайфун “Трами”.

Загиблі перебували в префектурах Тотторі і Яманасі. Ще дві людини на даний момент вважаються зниклими без вести.

Місцеві метеорологи очікують шквальні пориви вітру швидкістю до 60 км/год і зливові дощі з-за тайфуну “Трами” і закликають місцевих жителів не виходити зі своїх будинків. Десятки тисяч людей в гірських районах отримали рекомендацію про евакуацію у зв’язку із загрозою сходу обвалів.

24-й в цьому сезоні тайфун завдав серйозний удар по транспортному сполученню Японію. Негода спричинила зупинку руху швидкісних поїздів “сінкансен” по п’яти напрямах, що зв’язує столицю з іншими регіонами країни. У Токіо до ранку понеділка зупинено рух метро і більшості залізничних гілок.

Через тайфун був закритий до ранку понеділка міжнародний аеропорт Кансай (префектура Осака), негода спричинила скасування понад тисячу рейсів. Також припинено поромне сполучення на заході і південно-заході країни.