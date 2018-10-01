У США при вибуху авто загинули три людини

Злочинець загинув під час вибуху.



У місті Аллентаун на сході штату Пенсільванія вибухнув автомобіль. Правоохоронці вважають, що винуватець інциденту помер під час події.

ФБР і поліція розслідує вибух машини в місті Аллентаун на сході американського штату Пенсільванія, який забрав життя трьох людей. Про це в неділю, 30 вересня, заявив прокурор округу Джим Мартін, повідомляє ABC News.

За його словами, небезпеки для мешканців округу немає, слідство схиляється до того, що мова йде про “одиночному інцидент”.

“З високою часткою ймовірності можу сказати, що злочинець був убитий в результаті інциденту. Це відокремлений інцидент”, − зазначив Мартін.

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався в суботу, 29 вересня, близько 9.30 за місцевим часом (16.30 за київським часом). Спочатку повідомлялося про одного загиблого.